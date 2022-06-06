Хакер шантажировал жительницу Лабытнанги интимными фото из её соцсетей

В Лабытнанги хакер взломал страницу женщины в соцсетях и требовал выкуп: злоумышленник обещал опубликовать интимные фото владелицы аккаунта, если она не заплатит. В отношении злодея возбудили два уголовных дела: по факту вымогательства и по факту взлома.
Об этом 6 июня сообщает надзорная инстанция.
Женщина успела заплатить злоумышленнику 20 тыс. рублей, чтобы спасти свою репутацию.
Инцидент произошёл в апреле 2022 года.
«Из материалов уголовного дела следовало, что неустановленное лицо взломало страницу социальных сетей, завладело фотографиями интимного характера, после чего потребовало деньги за их нераспространение», – рассказывают в прокуратуре.
Сначала полиция возбудила уголовное дело из-за вымогательства по ч. 1 ст. 163 УК РФ.
Но прокуратура обратила внимание, что сам взлом аккаунта остался незамеченным и потребовала это исправить. Тогда полицейские возбудили ещё одно дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).
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Лабытнанги, Наталья Ефремова
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