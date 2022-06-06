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Понедельник, 6 июня 2022, 08:33 мск

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В больнице Нового Уренгоя умер человек, которого сбили на дороге

фото – официальная группа ГИБДД ЯНАО «Вконтакте»

В Новом Уренгое от травм скончался пешеход, которого сбили на дороге. ЧП случилось 5 июня утром – в 7:35 в районе д. 187 по ул. Таёжная.

Погибший переходил дорогу в неположенном месте, вблизи от пешеходного перехода.

«Водитель автомобиля «HYUNDAI» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован в медицинское учреждение, где в дальнейшем скончался», – уточнили в ГИБДД по ЯНАО.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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