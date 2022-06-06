На Ямале кассир «Пятёрочки» с адаптивным расстройством помогала знакомым воровать продукты

В Салехарде в суде рассмотрели дело кассира магазина «Пятёрочка», которая помогала своим знакомым воровать продукты из магазина. Она не отбивала покупки на кассе, закрывая рукой штрих-коды. Таким образом знакомые злоумышленницы выносили пакеты с продуктами, но не оплачивали их. Во время следствия женщина возместила ущерб – 6 тыс. рублей. Суд избрал ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Как сообщается в материалах суда, которые есть в распоряжении агентства «Новый День», женщина работала продавцом-кассиром.

Первый раз покупательница вынесла сеё помощью покупки из магазина без оплаты 12 октября 2021 года. В числе товаров были: свечи, колготки, вино, шоколадки, мясо, туалетная бумага, корнишоны, сыр и другое.

Второй раз – на следующий день, 13 октября. Среди покупок оказались шоколад, рёбрышки, дезодорант, шампунь и другое.

Третий раз – 14 октября. В корзине была колбаса, водка, пельмени, майонез, сладости, мороженое и другое.

В материалах также говорится, что женщина-кассир обращалась за амбулаторной помощью к врачу психиатру с диагнозом «расстройство адаптации». На момент суда, в апреле 2022 года, она являлась беременной.

Салехард, Наталья Ефремова

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