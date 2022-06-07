В Салехарде прокуратура помогла пенсионеру получить 5 млн рублей на переселение из балка

В Салехарде прокуратура помогла пенсионеру получить деньги на переселение из балка. Мужчина проживал в таком помещении с 1985 года. Мэрия Салехарда знала об этом, но не включила его в программы переселения. Прокуратура ускорила решение вопроса. Об этом надзорная инстанция сообщает 7 июня 2022 года.

«Пенсионер с 1985 года проживал в балке на территории промышленной зоны в районе ул. Ангальский мыс. Несмотря на наличие у местной администрации с декабря 2021 года информации о данном гражданине, подлежащем включению в программу мероприятий по переселению, органом местного самоуправления не был принят муниципальный правовой акт, регулирующий порядок предоставления указанной выплаты. Бездействие муниципалитета препятствовало реализации гражданином своего права на переселение из жилого помещения, непредназначенного для проживания. Прокурор главе города внёс представление, администрация приняла необходимый правовой акт»,– говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

Ведомство помогло жителю собрать необходимые документы.

В итоге мужчине должны предоставить выплату на приобретение новой квартиры в 5 млн рублей.

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Салехард, Наталья Ефремова

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