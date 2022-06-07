В Надыме и Ноябрьске откроют реабилитационные центры для наркоманов

В Надыме и Ноябрьске откроют реабилитационные центры для наркозависимых. Пока что в регионе только один такой центр – в Новом Уренгое. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО 7 июня 2022 года.

Центр в Новом Уренгое создан на базе общественной организации «Ямал без наркотиков».

«В 2021 году в центре прошли курс социальной реабилитации 54 человека, в этом – уже 15. Также в прошлом году удалось устроить на работу 35 бывших подопечных центра, сумевших побороть зависимость», – говорится в сообщении правительства округа.

Надым, Ноябрьск, Наталья Ефремова

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