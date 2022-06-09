За многолетнюю работу: глава Ямальского района Кугаевский получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил главе Ямальского района Андрею Кугаевскому медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о награде подписал президент РФ Владимир Путин в апреле 2022 года.
В документе указывалось, за какие заслуги г-н Кугаевский получает награду: за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Г-н Кугаевский в 2005 году указом Президента РФ был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Салехард, Наталья Ефремова
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