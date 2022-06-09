На Ямале теплоход столкнулся с пассажирскими катерами (ФОТО)

В Тазовском районе Ямала теплоход столкнулся с пассажирскими катерами. ЧП случилось 9 июня 2022 года. Транспортная прокуратура начала проверку.
«В 11:00 на левом берегу реки Таз в селе Газ-Сале теплоход «Толька» с сухогрузной баржей при отходе от причала совершил навал на три пассажирских катера («Таз», «Пур» и «Енисей»). Суда принадлежат ООО «Пурречфлот». Пострадавших нет», – описывают обстоятельства происшествия в надзорном ведомстве.
Тазовский район, Наталья Ефремова
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