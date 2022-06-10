В отставку уходит глава департамента соцзащиты Ямала

В правительстве Ямала отставка – пост покинула глава департамента соцзащиты ЯНАО Елена Карпова. По данным пресс-службы правительства, причина – переезд г-жи Карповой в другой регион. Врио главы ведомства назначена Оксана Медынская, которая сейчас является первым заместителем директора департамента.

«В департаменте Елена Владимировна трудилась почти 17 лет, пройдя путь от начальника управления организации предоставления мер соцподдержки до директора. Под её руководством Ямал первым в стране начал выплачивать пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет в повышенном размере, а также продлевать выплаты в проактивном режиме. Осуществлены: централизация выплат, личный кабинет получателя мер, карта жителя Ямала», – говорится в официальном сообщении паблика Ямало-Ненецкого автономного округа «Вконтакте».

Салехард, Наталья Ефремова

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