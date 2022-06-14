На концерт «Мираж», Vavan и «Митрофановна» в посёлке Ханымей потратят более 3,5 млн рублей из бюджета

Около 3,7 млн рублей потратит бюджет на артистов в день 45-летия со дня образования посёлка Ханымей. Праздник состоится 10 сентября 2022 года. Организатора концерта ищут на официальном сайте госзакупок. В материалах говорится, что одновременно в посёлке планируют также отметить 90-летия Пуровского района. Почему это произойдёт вне в Тарко-Сале- не вполне понятно.

На сцене ждут артиста Vavan (Владимир Селиванов, который снимался в сериале «Реальные пацаны»), группу «Мираж», группу «Митрофановна». Планируется также выступление местной ноябрьской группы «LIFE BAND».

Источник финансирования: бюджет Пуровского района. Победителем торгов на организацию концерта, которые проводило МБУ «Централизованная клубная система Пуровского района», предложена цена в 3,7 млн рублей. Название фирмы-победителя пока не названо на официальном сайте госзакупок.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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