Губернатор Артюхов в Москве встретился с президентом «Транснефти» Токаревым

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев встретились в Москве. Они обсудили работу нефтепровода «Заполярье – Пурпе» и инвестиции в социальную сферу. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«На нашей территории был реализован стратегический проект компании – нефтепровод «Заполярье – Пурпе». Благодаря запуску такого мощного проекта удалось в два раза увеличить добычу нефти в регионе и создать тысячи новых рабочих мест», – цитируют главу округа Дмитрия Артюхова в пресс-службе.

Он также напомнил о вкладе компании в создание социальной инфраструктуры района Коротчаево, который является опорным для «Транснефти». Это детские сады, спортивно-оздоровительный комплекс «Арктика», подстанция скорой помощи и ветеринарный пункт. Завершаются работы по строительству бассейна школы имени Дмитрия Ивановича Коротчаева и ледового корта «Айсберг». На следующий год запланирована сдача долгостроя – пожарного депо.

Кроме того, напоминают власти, компания активно участвовала в строительстве Пуровского моста в рамках концессии.

Напомним, в создании социальной инфраструктуры Коротчаево также участвовала одиозная «Корпорация развития», в которую Ямал по четырёхстороннему соглашению как раз с «Транснефтью» вкладывал миллиарды. В декабре 2016 года прежний губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин назвал «КР» чёрной дырой, но бюджетные вливания в неё не прекратились.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»