В Новом Уренгое установят 113 новых видеокамер

В Новом Уренгое установят новые видеокамеры – более 100 штук в 2022 году. Часть из них заменят старые, часть – будут снимать новые территории. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии 15 июня 2022 года.

«Сегодня в городе работают около 200 аппаратных комплексов, которые включают цифровые видеокамеры, серверное оборудование и каналы связи. Данные круглосуточной системы видеонаблюдения в режиме реального времени поступают в единую дежурно-диспетчерскую службу города, передаются при необходимости сотрудникам оперативных служб и правоохранительных органов. Передовые решения видеоаналитики позволяют распознавать лица людей и идентифицировать номера автомобилей. Реализация проекта направлена прежде всего на повышение комфорта граждан, а также на снижение материальных и временных ресурсов при устранении возможной чрезвычайной ситуации», – говорится в сообщении чиновников.

Работа проводится в рамках федерального проекта «Безопасный город».

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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