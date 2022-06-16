В Новом Уренгое ночью горел газовый промысел

В Новом Уренгое в ночь на 16 июня 2022 года случилось возгорание на газовом промысле Уренгойского месторождения. Фото, на которых виден огонь, появились в соцсетях и СМИ. В данный момент открытого горения нет, пожар ликвидирован в 4 часа утра. К тушению не привлекались сотрудники МЧС – предприятие «Газпром добыча Уренгой» справилось своими силами. Пострадавший промысел остановили, но на производственный процесс происшествие не повлияло.

«16 июня 2022 в 00:30 по московскому времени на Уренгойском месторождении произошла разгерметизация с возгоранием второй нитки газового коллектора, расположенного между установками комплексной подготовки газа УКПГ-7 и УКПГ-8В. Пострадавших нет. ООО «Газпром добыча Уренгой» были оперативно проведены мероприятия по приостановке работы производственных мощностей, перераспределению потоков газа, локализации и ликвидации возгорания. В 02:05 возгорание было ликвидировано. В 02:50 производственные мощности снова запущены в работу», – уточнили в пресс-службе компании «Газпром добыча Уренгой».

Там подчеркнули, что произошедшее не повлияло на выполнение плановых показателей по добыче газа.

Причину происшествия установит специально созданная комиссия. Обновлено в 10:52 (добавлен официальный комментарий компании).

В паблике ВПО Review «Вконтакте» указано, что возгорание случилось в районе ГП 8, ск 8832. «Участок «Газпром добыча Уренгой» между газовыми промыслами 7-8 произошёл разрыв трубы 1400мм», – говорится в сообщении.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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