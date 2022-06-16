В удаленных ямальских селах обещают поставить почту

На Ямале обещают модернизирова сеть почтовых отделений. Об этом договорились губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и генеральный директор Почты России Максим Акимов. Соглашение было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Задачу модернизировать почтовые отделения по всей стране поставил президент России Владимир Путин. Особое внимание он поручил уделить сельским территориям. В рамках соглашения на Ямале будут возведены модульные здания для почтовых отделений в девяти труднодоступных населенных пунктах – Новом Порту, Ратте, Антипаюте, Кутопьюгане, Лопхарях, Катравоже, Питляре, Белоярске и Харсаиме. Для отделения в Сеяхе будет выделено помещение», – рассказал Дмитрий Артюхов.

Стоит отметить, что каждое третье почтовое отделение на Ямале находится в труднодоступной местности.

«Нам важно привести почтовые отделения в удаленных и труднодоступных населенных пунктах в достойное состояние, чтобы жители получали почтовые, социальные и государственные услуги в комфортных условиях. В течение 2022-2023 годов мы совместно с правительством округа отремонтируем 20 почтовых отделений, еще три сельских отделения мы модернизируем по поручению президента страны», – сказал Максим Акимов.

Кроме того, в рамках соглашения планируется отремонтировать почтовые отделения в Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме и Муравленко.

Салехард, Ольга Федорова

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