Из-за потепления климата медведи на Ямале стали угрозой для оленеводов

Процесс потепления климата на Ямале дезориентирует белых медведей. Они не успевают перейти на острова с материковой части, так как льды стали таять раньше. Из-за этого они чаще стали выходить к людям. Об этом рассказал заместитель губернатора Ямала Александр Мажаров во время эфира 16 июня 2022 года в группе правительства «Вконтакте».

«Изменения (климата – прим.ред.) касаются и животного мира, тех же самых белых медведей. У них есть генетический паспорт – то, что закладывалось тысячелетиями. Они знают, в какой период времени льды начинают таять, и раньше они успевали по льду перейти на другие острова, где более холодный климат. А сейчас очень много (медведей – прим.ред.) остаётся на материковой части. И это проблема для местных жителей, потому что белые медведи стали приходить на пастбища, где пасутся олени. Они представляют реальную опасность для людей, которые живут в чумах», – отметил г-н Мажаров.

По словам Мажарова, причины раннего таяния льдов в Арктике – антропогенное и природное воздействие. Частицы сажи, которые выпадают в качестве осадков в Арктике, притягивают солнечный свет и ускоряют таяние льдов.

«Климат меняется не только потому, что человек нарушает структуру земной поверхности. Мы прекрасно понимаем, что очень много выделяется углекислого газа, вырабатываются леса, мы ведём промышленное освоение территорий. Но с другой стороны, ничто не вечно, Солнечная система живёт, у неё свои законы. Происходят глобальные изменения. <…> Чем меньше вредных выбросов в атмосферу, тем меньше это будет попадать в Арктику, – отметил чиновник. – Даже такие вещи, почему тают быстрее льды в Арктике: микрочастицы сажи, чёрного углерода, летят тысячи километров и осаждаются в Арктике. Получается, что чёрный цвет ловит солнечные лучи и происходит быстрое таяние льда».

Салехард, Наталья Ефремова

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