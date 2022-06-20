На Ямале и в Югре живет меньше всего нищих

Ямал стал самым благополучным в материальном отношении регионом России. Он занял первую строчку в рейтинге РИА Новости по доходам населения. Позади ЯНАО оказались Ненецкий автономный округ, Москва, Чукотка, Магаданская область, Сахалин, Санкт-Петербург, Московская область.

Отношение медианных доходов жителей полуострова к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 3,12. Доля населения, живущая за чертой бедности, в 2021 году – 4,7%. Вместе с Ямалом в ТОП-10 вошла Югра (8 место) с показателями 2,09 и 8,2% соответственно.

В Свердловской области за чертой бедности существует 8,6% населения, в Челябинской области – 12,1%, в Тюменской области – 13,4%. В самом бедном регионе УрФО – Курганской области за чертой бедности – живет 18,5% населения.

Салехард, Ольга Федорова

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