В Муравленко предринимательницу осудили за нелегальную продажу алкоголя

В Муравленко осудили бизнесмена, который неоднократно продавал алкоголь без лицензии в местном магазине. Предпринимателя сначала оштрафовали по итогам рассмотрения административного дела, но продажу спиртного без документов он продолжил. И тогда силовики возбудили уголовное дело. Приговор уже есть, по нему торговцу назначили штраф.

Подробности раскрывают в прокуратуре Ямала 21 июня 2022 года. Там не называют имя предпринимателя, но по данным агентства «Новый День», речь идёт о Велиевой Назакет Башир кызы. Магазин – «Илькин-2», расположенный по адресу Муравленко, ул. Строителей, д. 3 А.

Первый раз силовики выявили продажу алкоголя без лицензии в торговой точке ИП Велиевой летом 2021 года. Полиция обратилась в арбитражный суд. Предпринимателя оштрафовали на 50 тыс. рублей.

После этого предприниматель снова продала алкоголь без лицензии – в декабре 2021 года. Суд уже по результатам рассмотрения уголовного дела оштрафовал женщину на 60 тыс. рублей.

Муравленко, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»