На Ямале девочка на уроке балета получила травму позвоночника

В детской школе искусств в Тарко-Сале ребёнок получил травму позвоночника. С учреждения взыскали компенсацию морального вреда – 200 тыс. рублей. Об этом рассказывает прокуратура ЯНАО 23 июня 2022 года.

Инцидент произошёл в январе 2022 года на уроке классического танца в Детской школе искусств им. И. О. Дунаевского. Пострадавшей девочке 11 лет.

«При выполнении акробатического элемента девочка упала и получила травму в виде перелома «Закрытого компрессионного перелома позвонка». Происшествие произошло по вине сотрудников учреждения, которые не приняли мер к обеспечению безопасности во время занятий и своевременного оказания медицинской помощи», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Прокуратура района обратилась с иском в суд.

Суд удовлетворил требования ведомства.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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