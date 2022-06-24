Правительство РФ выдаст Ямалу средства на сети и дороги в новом районе Салехарда

Ямал получит инфраструктурный кредит на инженерное обеспечение объектов капитального строительства в Салехарде. Его размер – 3,63 млрд рублей. Решение было принято на правительственной комиссии под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина 23 июня 2022 года, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

В правительстве автономного округа уточнили, что речь идёт о строящемся микрорайоне Обдорский. Средства запланированы на 2024 год.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что федеральная поддержка поможет скорее завершить возведение микрорайона.

«Выделение бюджетного кредита приближает нас к главной цели – расселению миллиона квадратных метров аварийного жилья. Микрорайон Обдорский мы строим как раз для того, чтобы почти 5 тысяч семей в окружной столице переехали из старых домов в комфортные условия. Это будет принципиально иное качество жизни В микрорайоне уже построили детский сад, возводим две школы, в планах – ещё один садик, кванториум. Здесь будет все для удобства ямальцев», – сказал Дмитрий Артюхов, слова которого цитирует в его пресс-службе.

Салехард, Наталья Ефремова

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