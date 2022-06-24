В Новом Уренгое убирают топиары, чтобы на них не залазили взрослые и дети

В Новом Уренгое уберут из общего доступа топиарные фигуры из-за того, что на них залазят взрослые и дети. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов в своём телеграм-канале. Чуть ранее он написал, что у него нет приличных слов, чтобы описать эмоции, которые он испытывает при виде взрослых людей, взобравшихся на топиары.

«Сегодня горожане засыпали личку фотографиями: взрослые люди лезут на оленей, садят на них детей. Воспитательные беседы окончены. Фигуры убирают. Найдём места за заборами, без общего доступа. Или поставим там, где к ним точно будут относиться по-человечески»,– написал градоначальник.

Фигуры заказали и поставили в текущем году.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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