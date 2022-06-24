В департаменте соцзащиты Ямала назначен новый директор

Директором департамента соцзащиты Ямала стала Оксана Медынская. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона 24 июня 2022 года. До назначения руководителем она работала в должности первого заместителя директора департамента.

В пресс-службе правительства озвучивают ее официальную биографию. Г-жа Медынская родилась в Салехарде. В 2001 году окончила Московскую академию предпринимательства при правительстве Москвы, присвоена квалификация «Экономист», в 2016 году получила диплом магистра по направлению «Государственное и муниципальное управление», окончив Российскую академию народного хозяйства при Президенте РФ.

С 2005 года работает в департаменте.

Прежний директор департамента соцзащиты Ямала Елена Карпова ушла в отставку в июне 2022 года.

Салехард, Наталья Ефремова

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