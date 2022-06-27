На Ямале природные пожары возникают из-за гроз

В ЯНАО по данным на 27 июня, понедельник, действуют 2 природных пожара на площади 96,2 га. На тушении задействованы 31 человек с лесопожарным снаряжением. Об этом сообщают в департаменте природных ресурсов и экологии автономного округа.

По версии чиновников, причиной возникновения пожаров стали грозы и «выпадение малозначительных осадков».

«За сутки ликвидировано два природных пожара на площади 224,6 га на территории Тазовского и Пуровского районов. С начала пожароопасного сезона 2022 года на территории автономного округа зарегистрировано 115 природных пожаров на общей площади 2 935,2 га», – говорится в сообщении ведомства.

Это намного больше, чем годом ранее – тогда в этот время было зарегистрировано 33 пожара на площади 245,28 га.

Салехард, Наталья Ефремова

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