Власти Ямальского района заплатят за травму упавшей на льду пенсионерки

В Ямальском районе подрядчик и муниципальные власти заплатят пожилой женщине за её травму, которую она получила во время падения на скользком тротуаре. ЧП случилось в декабре 2021 года в Яр-Сале.

Женщина во время падения сломала берцовую кость.

Как сообщает 28 июня 2022 года прокуратура ЯНАО, надзорная инстанция обратилась в суд, чтобы компенсировать пенсионерке ущерб.

«Тротуары должны обрабатываться противогололёдными веществами. Однако данные требования не были обеспечены как со стороны муниципалитета, так и подрядной организацией МП «ТрансГеоСтрой». Прокурор главе района внёс представление, по результатам его рассмотрения нарушения устранены. Кроме того, прокуратура района обратилась с иском в суд о взыскании с администрации Ямальского района и МП «ТрансГеоСтрой» в пользу женщины компенсации морального вреда», – говорится в сообщении прокуратуры.

Компенсация составила 10 тыс. рублей.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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