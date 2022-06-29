Жителя Нового Уренгоя оштрафовали за оскорбление учительницы дочери

В Новом Уренгое отец одной из учениц оскорбил учительницу и заплатит за это штраф. Дело в том, что сразу после получения обидного сообщения от мужчины педагог обратилась в прокуратуру. Об этом сообщает надзорная инстанция 29 июня 2022 года.

«В апреле 2022 года отец одной из учениц направил женщине сообщение, содержащее оскорбительные выражения, которые унизили её честь и достоинство. Заместитель прокурора города в отношении нарушителя возбудил административное дело по ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, т.е. унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме)», – говорится в материалах надзорной инстанции.

Суд согласился с прокуратурой и оштрафовал мужчину на 3 тыс. рублей.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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