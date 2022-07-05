На Ямале девочка отправила интимное фото незнакомцу и стала жертвой вымогательства

В Пуровском районе Ямала несовершеннолетняя девочка стала жертвой вымогателя. Она познакомилась со злоумышленником в интернете. Он уговорил её отправить интимное фото, после чего стал шантажировать.

«В 2021 году 17-летний юноша, находясь за пределами региона, установил через соцсеть переписку с несовершеннолетней жительницей Пуровского района. В ходе общения он, зная о возрасте потерпевшей, склонил девочку к отправке фотографий интимного характера. Получив одну фотографию, он стал требовать ещё, пригрозив в противном случае разослать её фото другим пользователям сети Интернет. После того, как потерпевшая удалила аккаунт юноши из списка друзей, он, осуществил свою угрозу. О произошедшем сотрудники правоохранительных органов узнали от родителей девочки», – рассказывают подробности преступления в следственном управлении СК Ямала 5 июля 2022 года.

Юношу осудили и признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

От наказания злоумышленника освободили – ему лишь вынесли предупреждение. Его законный представитель должен возместить девочке моральный вред – 60 тысяч рублей.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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