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Четверг, 7 июля 2022, 11:38 мск

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В Новом Уренгое сожгли в крематории санкционный сыр из Германии (ФОТО)

В Новом Уренгое изъяли санкционный сыр из Германии и уничтожили его в крематории. Речь идёт о продуктах Brie и Camembert. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора по Тюменской области.

Как уточняют в ведомстве, сыр изъяли у предпринимателя Плешка Л.В. в июле. Других подробностей в ведомстве не сообщают.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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