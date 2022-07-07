В Новом Уренгое сожгли в крематории санкционный сыр из Германии (ФОТО)

В Новом Уренгое изъяли санкционный сыр из Германии и уничтожили его в крематории. Речь идёт о продуктах Brie и Camembert. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора по Тюменской области.
Как уточняют в ведомстве, сыр изъяли у предпринимателя Плешка Л.В. в июле. Других подробностей в ведомстве не сообщают.
Новый Уренгой, Юлия Фролова
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