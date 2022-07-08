Прокуратура помогла семье погибшего при взрыве на месторождении вахтовика взыскать 4 млн рублей с работодателя

Прокуратура взыскала моральную компенсацию в пользу семьи одного из погибших работников из-за взрыва на нефтяной перекачивающей станции. Речь идёт о ЧП, которое случилось в 40 км от Надыма на Ярудейском нефтегазоконденсатном месторождении 17 августа 2021 года. Во время чистки резервуара произошёл взрыв газовоздушной смеси внутри ёмкости. Погибли три человека, ещё двое получили травмы. Все они – работники субподрядной организации ООО «НПП «ЗападУралНефть». Она и заплатит семье погибшего, о котором идёт речь.

Как сообщают в надзорной инстанции 8 июля 2022 года, суд подал надымский городской прокурор в интересах несовершеннолетних детей одного из погибших работников. Сумма компенсации – 4 млн рублей. Суд удовлетворил требования.

Поводом для взыскания моральной компенсации стало то, что работодатель ООО «НПП «ЗападУралНефть» нарушил правила проведения работ.

«Из материалов расследования несчастного случая установлена вина работодателя, в том числе в части необеспечения работника средствами индивидуальной защиты», – говорится в информации ведомства.

В прокуратуре добавили, что также подали иски о взыскании морального вреда в пользу двух сотрудников, которые получили тяжёлые травмы, но остались живы. Семьи ещё двоих погибших обратились в суд самостоятельно. Погибшие и пострадавшие сотрудники были родом из Пермского края, поэтому суды шли на территории этого региона.

В распоряжении агентства «Новый День» есть материалы одного из судебных процессов в пользу пострадавших. В них говорится, что в числе погибших оказались маляр и два антикоррозийщика. Ещё два маляра во время взрыва получили тяжёлые травмы. Сам резервуар принадлежал компании «Яргео»,

В числе причин трагедии, которые вскрыла комиссия, в том числе следующие:

– нарушение технологического процесса ведения и работ без оформленного наряда-допуска, целевого инструктажа и разрешения на работы внутри РВС-1,

– не обеспечено присутствие на месте производства работ лица, ответственного за проведение работ повышенной опасности ООО НПП «Западуралнефть»

– не обеспечен контроль загазованности в месте производства работ, не была сообщена информация о наличии повышенной концентрации ГВС ответственному за безопасное ведение технологического процесса на объекте,

– применение инструмента и оборудования без сертификатов, разрешений, паспортов и инструкций по эксплуатации оборудования ООО НПП «Западуралнефть»,

– использование в работе работниками ООО НПП «Западуралнефть» слесарного инструмента не искробезопасного исполнения.

Напомним, по факту ЧП следователи возбудили уголовное дело возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Его расследование продолжается.

Надым, Юлия Фролова

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