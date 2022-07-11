Глава ЯНАО Артюхов встретился с министром природных ресурсов и экологии Козловым

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. На встрече обсудили «совершенствование нормативного регулирования ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде в Арктической зоне России», сообщают в пресс-службе главы региона.

Власти ЯНАО предлагают особо выделить свалки, которые нужно ликвидировать в первую очередь.

«Сегодня каждому объекту накопленного вреда окружающей среде при включении в государственный реестр присваивается значение общего влияния. Чем выше данное значение, тем большую приоритетность имеет объект. При этом критерии ориентированы на количество населения, проживающего в зоне влияния объектов, массу накопленных отходов. А значит, не учитывают того обстоятельства, что тяжесть негативных экологических последствий зависит и от внутренних свойств самой экосистемы, её устойчивости к внешним факторам, обусловленной прежде всего географическими и природно-климатическими особенностями. Например, Арктический биоценоз, расположенный в полярной климатической зоне восстановить значительно тяжелее, чем биоценоз других территорий», – заявляют в пресс-службе губернатора.

Министр дал поручение проработать возможность дополнения критериев пунктом – нахождение объекта в границах особой территории.

«Объект накопленного вреда, расположенный в границах особо охраняемой природной территории, или в местах распространения редких и вымирающих видов животных и растений, формирования уникальных и хрупких экосистем несёт в себе большую угрозу, чем аналогичный объект, расположенный в местах, где такие виды и экосистемы отсутствуют», – заявил г-н Козлов, которого цитируют на сайте правительства ЯНАО.

На минувшей неделе глава комитета по экологии в Госдуме РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Ямал вошёл в число наиболее проблемных регионов, где используются нелицензированные полигоны ТКО, срок эксплуатации которых заканчивается 1 января 2023 года.

Ранее в правительстве Ямала сообщали, что идёт проектирование полигонов в Муравленко, Новом Уренгое и Салехарде. На запрос агентства «Новый День» о том, за счёт каких источников ведётся проектирование, в правительстве ЯНАО ещё не ответили.

Салехард, Москва, Наталья Ефремова

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