Пьяный пожилой водитель на Ямале угрожал полиции ножом и отвёрткой

В Тарко-Сале будут судить пожилого мужчину, который, будучи пьяным за рулём, угрожал полицейским отвёрткой и ножом. Об этом сообщили в следственном управлении СК Ямала 12 июля 2022 года.

Инцидент на дороге произошёл месяц назад, 12 июня.

«Около 23 часов сотрудниками ДПС при патрулировании улиц выявлен водитель автомобиля,

нарушающий правила дорожного движения. Полицейские, остановив машину, потребовали от мужчины выйти и предъявить документы. В ответ 66-летний горожанин заперся внутри салона и через форточку высказал в адрес сотрудников ДПС нецензурную брань. Вооружившись ножом и отвёрткой, он демонстрировал пытающимся открыть дверь автомобиля полицейским намерение использовать эти предметы в качестве оружия против них», – рассказали следователи.

Однако полицейским удалось извлечь мужчину из авто и доставить его в отделение. Там выяснилось, что он уже лишался прав за езду в нетрезво виде.

Теперь мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

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