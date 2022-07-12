На Ямале отменили «антиковидный» режим повышенной готовности

На Ямале отменили режим повышенной готовности, ведённый из-за коронавируса. Все ограничения власти сняли.

В последней редакции постановления губернатора о введении режима, например, сохранялись требования использовать маски в медучреждениях. Ресторанам, барам, магазинам, транспортным предприятиям было рекомендовано осуществлять регулярную дезинфекцию, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства, устройства для антисептической обработки, для обеззараживания воздуха.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»