Следователи спустя 18 лет нашли виновного в насилии над жительницей Ноябрьска

Следователи раскрыли новые эпизоды в преступлении 18-летней давности в Ноябрьске. Речь идёт об изнасиловании. В начале двухтысячных годов двое приятелей надругались над женщиной, ворвавшись в её дом. Один из них был задержан, взял вину на себя и уже отбыл наказание, второй же скрылся после задержания первого и отправился в армию. Его причастность к насилию доказали спустя много лет. Теперь его ждёт суд.

Подробности преступления раскрывают в следственном управлении СУ СК ЯНАО 14 июля 2022 года.

«В апреле 2004 года двое юношей в ночное время, после совместного распития спиртных напитков разбили рукояткой пневматического пистолета стекло на балконе квартиры соседей и проникли внутрь жилища. Избив семейную пару, и угрожая им пистолетом, они совершили иные насильственные действия сексуального характера в отношении женщины», – рассказывают в следственном управлении.

В 2022 году соседа женщины – одного из двух злоумышленников – осудили на 2,6 года лишения свободы. «Второго на тот момент следствию установить не удалось, так как молодые люди договорились о том, что всю вину на себя возьмет осуждённый, а его приятель за это будет отправлять ему посылки и деньги в исправительное учреждение, а также оплатит адвоката»,– уточнили в СУ СК ЯНАО.

Однако отправлять посылки злоумышленник не собирался. Он сбежал из города, отправившись служить в вооружённые силы РФ, а затем сменил место жительства на Свердловскую область.

Сейчас ему 38 лет (то есть на момент совершения преступления было 20). «Вина мужчины подтверждена в том числе показаниями свидетелей и результатами очной ставки между потерпевшей и обвиняемым», – уточнили в следственном управлении.

Уголовное дело направлено в суд.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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