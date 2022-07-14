На День района Коротчаево в Новом Уренгое выступит MIA BOYKA

На празднование Дня района Коротчаево в 2022 году власти приглашают и оплачивают певицу MIA BOYKA и кавер группу ALEX KAFER & LERA. Сумма контракта – 1,5 млн рублей. В неё входят гонорары артистов, трансфер, билеты до Нового Уренгоя и обратно.
Заказчиком выступает Центр культуры и досуга «Магистраль». Средства выделяют из окружного и местного бюджетов.
Артистов в Коротчаево привезёт ИП Скворцова Софья.
День района Коротчаево отмечают в конце августа.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube