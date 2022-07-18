В Надыме у четырёх эпилептиков через суд отбирают права

В Надыме после проверки прокуратуры больных эпилепсией лишили водительских прав. Управлять автомобилем теперь не смогут 4 гражданина, которые стоят на диспансерном учёте у невролога с подтверждённым диагнозом, сообщает надзорная инстанция 18 июля 2022 года.

«Указанное заболевание в соответствии с перечнем медицинских противопоказаний препятствует к управлению транспортным средством. Вместе с тем у данных граждан имелись действующие водительские удостоверения. Городская прокуратура направила иски в суд о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Судом требования прокурора удовлетворены», – рассказали в прокуратуре.

Надым, Наталья Ефремова

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