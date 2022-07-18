В колонию строгого режима отправят мужчину, который укусил полицейского на Ямале

В Новом Уренгое осудили мужчину, который, будучи пьяным, укусил полицейского. ЧП случилось в декабре 2021 года. Злоумышленник – житель Красноярского края. Ему 27 лет.

Его признали виновным в совершении преступления, которое описано в ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти), сообщают в Уральской транспортной прокуратуре 18 июля 2022 года.

Инцидент произошёл в комнате полиции железнодорожного вокзала станции Новый Уренгой.

Срок лишения свободы – полгода в колонии строгого режима.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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