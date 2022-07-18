Жителя Ноябрьска придавило упавшим деревом (ФОТО)

Житель Ноябрьска погиб под рухнувшим на него деревом. ЧП случилось во время строительства лесной избушки 16 июля 2022 года в Пуровском районе Ямала на берегу реки Пикапур. Обстоятельства трагедии раскрывают в следственном правлении СК Ямала.

Погибший – житель Ноябрьска.

«По предварительным данным следствия, четверо жителей Ноябрьска приехали на берег реки в лесной массив Пуровского района для строительства лесной избушки, предназначенной для отдыха. Их приятель занялся спиливанием дерева. В какой-то момент подпиленное дерево повалилось в сторону пильщика и придавило его. От многочисленных внутренних повреждений мужчина скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении следователей.

Решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела пока не принято.

фото - СУ СК ЯНАО

Пуровский район, Наталья Ефремова

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