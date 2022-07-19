Полиция сообщила о жестокой драке в кафе Надыма

Полиция обнаружила злоумышленника, который нанёс оппоненту тяжкий вред здоровью в драке в кафе Надыма. ЧП случилось 9 июля. О нём только сегодня, 19 июля, рассказали в пресс-службе управления МВД ЯНАО.

«В ходе проверки установлено, что в помещении кафе между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого неизвестный нанёс удар в область головы 35 – летнему надымчанину и скрылся с места происшествия. С полученной травмой потерпевшего госпитализировали в отделение реанимации центральной районной больницы. Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления, им оказался неработающий 24-летний житель города», – уточнили в полиции.

Отдел полиции по Надымскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», ведётся следствие. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Надым, Наталья Ефремова

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