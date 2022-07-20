В ямальском селе бешеная собака покусала 9 человек

В селе Гыда Тазовского района Ямала в июне 2022 года от укусов собаки с лабораторно подтверждённым бешенством пострадали 9 человек. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по округу.

В надзорном ведомстве добавляют, что в связи с обострением ситуации по бешенству издано постановление об усилении мероприятий по профилактике бешенства среди людей на территории села Гыда.

«В селе был введён карантин, который подразумевает запрет на вывоз невакцинированных домашних животных за пределы поселения, запрет на охоту и выделку шкур животных, а также поголовная вакцинация всех четвероногих, не имеющих прививок против бешенства, либо привитых более полугода назад до введения карантина», – пояснил изданию «Красный Север» начальник тазовского отдела новоуренгойского центра ветеринарии Юрий Гультяев.

Известно, что в начале прошлого года зарегистрирован случай бешенства у безнадзорной собаки на территории Ямальского района (п. Сеяха), от укусов которой пострадало 7 человек, в том числе 6 – детей до 14 лет.

Вместе с этим в ведомстве сообщают, что на Ямале последний случай бешенства среди людей был зарегистрирован в 2010 году (завозной случай из Республики Дагестан): мужчина заболел после контакта с больной бешенством собакой.

В управлении озвучивают статистику по укусам. В течение полугода в текущем году зафиксировано уже 602 укуса, в том числе 275 собаками (6 месяцев 2021 года – 619 и 465 соответственно). В 2021 году людей кусали собаки, кошки, енот, хорёк, мышь, песцы, грызуны, лисы, ондатры.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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