На Ямале продлили запрет на посещение лесов из-за лесных пожаров

На Ямале из-за жаркой погоды продлили запрет на посещение лесов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства автономного округа 21 июля 2022 года.
«Из-за высокой температуры воздуха и отсутствия осадков лесопожарная обстановка осложнилась, в день возникает до 30 новых очагов. Ведутся активные работы по ликвидации пожаров и недопущению их перехода в населённые пункты и объекты экономики. Исходя из метеорологического прогноза, отсутствия осадков на большей части автономного округа, в ближайшую неделю ситуация существенно не изменится», – уточняют в правительстве.
Запрет на посещение лесов пока действует до 1 августа.
За несоблюдение ограничений предусмотрены штрафы: от 1 до 2 тыс. рублей – гражданам, от 2 до 5 тыс. рублей – должностным лицам, от 20 до 100 тыс. рублей – юрлицам.
В случае обнаружения лесного пожара необходимо позвонить по телефону региональной диспетчерской службы лесного хозяйства 8(34922) 5-28-27 либо на прямую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).
Салехард, Наталья Ефремова
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