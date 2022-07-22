Мэрия Салехарда благоустроила затопляемое кладбище после замечания прокуратуры (ФОТО)

Мэрия Салехарда привела в порядок кладбище после замечания прокуратуры – на территории оборудовали систему водотведения. Об этом сообщает надзорная инстанция 22 июля 2022 года. С жалобой на состояние погоста обратилась в ведомство местная жительница.

«Прокуратура Салехарда совместно с региональным управлением Роспотребнадзора обследовала территорию городского кладбища. Установлено, что кладбище не оборудовано системой дренажа и водоотведения, что вызывало ежегодное подтопление его территории в период весенних паводков и обильных осадков. Не функционировали трубы в местах проезда автотранспорта, так как были засыпаны песком и илом, водоотводные каналы отсутствовали», – описывают нарушения в прокуратуре.

Прокурор внёс главе Салехарда Алексею Титовскому представление, а также направил иск в суд о понуждении администрации устранить выявленные нарушения.

Суд согласился с прокурором. На кладбище провели благоустройство.

фото - прокуратура ЯНАО

Салехард, Наталья Ефремова

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