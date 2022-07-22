В Ноябрьске осудили юных сибиряков, которые привезли на Ямал наркотики

В Ноябрьске осудили юношу и девушку из Иркутской области, которые привезли на Ямал для распространения наркотики. Оба фигуранта несовершеннолетние. Девушка должна провести 3 года в воспитательной колонии, а юноша 3 года – в колонии общего режима.

Злоумышленников задержали в апреле 2022 года.

«16-летняя девушка, имеющая опыт в незаконном распространении наркотиков на территории Иркутской области, в апреле 2022 года получила от куратора задание отправиться в Ноябрьск с целью незаконного распространения наркотических средств на территории города. Девушка предложила своему несовершеннолетнему другу принять участие в выполнении задания с целью заработка. При оборудовании тайников с наркотическим средством молодые люди были задержаны сотрудниками наркоконтроля. В ходе досмотра при них обнаружено и изъято наркотическое вещество в крупном размере», – раскрывают фабулу преступления в следственном управлении СК Ямала 22 июля 2022 года.

Силовикам удалось выйти и на куратора группы. В отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.

Девушка и юноша признаны виновными совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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