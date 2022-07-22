Во время спецоперации на Украине погиб житель Надымского района

Житель Надымского района Роман Эрдман погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает 22 июля 2022 года администрация муниципалитета на официальном сайте.

«При исполнении служебного долга во время военной спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник, житель Пангод Роман Эрдман. Наш земляк служил младшим сержантом и геройски выполнял поставленные командованием задачи. Роман останется для нас примером мужества и чести», – говорится в сообщении местных властей.

Глава района Дмитрий Жаромских выразил соболезнования семье и близким погибшего бойца.

Надым, Наталья Ефремова

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