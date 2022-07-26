Губернатор Артюхов посетил бойцов на Украине

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил ямальских бойцов, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом он написал в своём телеграм-канале 26 июля 2022 года. На фото в посте – указатель Херсона.

«Посетил наших ямальских сотрудников спецподразделений, выполняющих свой долг на специальной военной операции. Передал посылки из дома и всё необходимое. Настроение у всех боевое и позитивное. Будем в дальнейшем помогать решать все возникающие вопросы, а главное – поручил расширить служебный фонд жилья для сотрудников спецподразделений Нового Уренгоя, проходящих службу в зоне специальной военной операции. Берегите себя, Ямал гордится вами!»,– написал г-н Артюхов.

Сейчас губернатор ЯНАО находится в отпуске. Однако он посетил несколько лагерей, где отдыхают дети из региона.

Салехард, Наталья Ефремова

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