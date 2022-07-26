Во время поножовщины у кафе Муравленко пострадали двое парней

В Муравленко возле кафе произошла поножовщина. Пострадали двое парней. Нападавшие уже задержаны, сообщает управление Росгвардии по ЯНАО. ЧП случилось в ночь на 25 июля 2022 года.

«Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники группы задержания обратили внимание на скопление людей неподалёку от городского кафе на улице Молодёжной. К правоохранителям за помощью обратился молодой мужчина 1991 года рождения, который пояснил, что ему и его товарищу 1994 года рождения в результате возникшего конфликта были нанесены ножевые ранения. Потерпевший указал на двух мужчин, которые, заметив приближение патрульного экипажа Росгвардии, предприняли попытку скрыться бегством. В результате непродолжительной погони один из предполагаемых правонарушителей был задержан. Им оказался 41-летний местный житель, внешне имеющий признаки алкогольного опьянения. Впоследствии был задержан и второй нападавший», – рассказали в управлении.

Оба злоумышленника переданы прибывшим сотрудникам полиции. Сотрудники Росгвардии оказали пострадавшим доврачебную помощь, а позже раненные были доставлены в больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Муравленко, Наталья Ефремова

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