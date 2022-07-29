В Ноябрьске молодой водитель самосвала погиб от удара током через кузов машины

В Ноябрьске водитель самосвала погиб из-за удара током. Разряд электричества прошёл через кузов, который случайно задел провода, и ударил мужчину. Трагедия случилась на производственной базе ООО «Ямалавтодор» 28 июля 2022 года. Следователи начали проверку. Обстоятельства происшествии описывают в следственном управлении СК Ямала.

Погибшему было всего 20 лет.

«По предварительным данным следствия, работник коммерческой организации, являясь водителем грузового автомобиля, осуществлял грузоперевозки. Выгружая доставленную щебёнку на территории базы, он по неосторожности задел поднятым металлическим кузовом провода линии электропередачи. Желая вручную отключить электронное оборудование автомобиля, молодой человек прикоснулся к металлическому корпусу транспортного средства, в результате чего был поражён высоковольтным разрядом электрического тока. Смерть мужчины наступила на месте происшествия»,– уточняют следователи.

Следователь осмотрел место ЧП и поговорил с очевидцами, назначены судебно-криминалистические экспертизы. Решение о возбуждении дела или отказе от возбуждения пока не принято.

фото - СУ СК ЯНАО

Ноябрьск, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»