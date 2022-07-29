Дым от пожаров в ХМАО накрыл Шурышкарский район Ямала

Дым от природных пожаров в ХМАО стал причиной появления смога в Шурышкарском районе Ямала. Об этом сообщили в администрации муниципалитета 29 июля 2022 года. В самом Шурышкарском районе пожаров нет.

«На территории ХМАО действует 12 природных пожаров площадью 1100 га», – пояснили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципалитета.

При этом на Ямале продолжает действовать особый противопожарный режим.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»