Аудиторы Ямала заявили о низкой эффективности бюджетных трат на туристическую инфраструктуру

Аудиторы Счётной палаты Ямала заявили о низкой эффективности господдержки в сфере туризма. К такому выводу специалисты пришли после проверки департамента молодёжной политики и туризма автономного округа, которым руководит Наиль Хайруллин.

«Во II квартале 2022 года Счётной палатой завершено контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств окружного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий по развитию туристской инфраструктуры на территории ЯНАО». Установлены случаи возмещения расходов отдельных получателей субсидий за счёт различных источников поддержки в общей сумме 92,1 тыс. рублей. Также отмечена низкая эффективность оказанной государственной поддержки, выразившаяся в недостижении получателями субсидий показателей результативности отдельных реализуемых проектов», – говорится в сообщении СП.

Помимо этого аудиторы нашли нарушения в документации, которая регулирует порядок предоставления субсидий.

К сожалению, подробностей в сообщении Счётной палаты нет.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов много раз говорил о том, что считает развитие туризма на Ямале одним из ключевых направлений.

Салехард, Наталья Ефремова

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