Три ямальца погибли после употребления технического спирта

Гибель троих человек расследуют в Ямальском районе. Тела двух женщин и мужчины обнаружены в доме на территории фактории «Тамбей» 2 августа 2022 года. По предварительной версии, погибшие могли отравиться жидкостью, которую нашли на чужом складе и употребляли вместо алкоголя. О происшествии рассказывают в следственном управлении СК Ямала.

Там уточняют, что пострадавших от отравления было четверо – в компании с погибшими был ещё один мужчина, он выжил, доставлен в больницу. О его состоянии пока ничего не известно.

«Следственным отделом по Ямальскому району проводится доследственная проверка. При осмотре места происшествия обнаружена канистра с остатками технической жидкости. Предварительно установлено, что погибшие граждане накануне происшествия, проникнув на склад фактории, взяли канистру с технической жидкостью с запахом спиртного и употребили её»,– рассказали в ведомстве.

Назначены судебно-криминалистические экспертизы. Пока решение о возбуждении уголовного дела или отказе от возбуждения не принято.

По данным источника агентства «Новый День», дом, в котором нашли тела погибших, представляет собой жилой балок, оборудованный под склад. Он принадлежит коммерческой компании «Пангея» – предприятие занималось на территории Тамбейской тундры геодезическими работами. Балок был законсервирован, в нём хранился технический спирт, который организация использовала в своё время для обслуживания техники. Примечательно, что на канистрах с этой жидкостью было предпреждение: «опасно для употребления». Скорее всего, её и выпили отравившиеся ямальцы.

Фактория – это база, где могут располагаться баня, склады, магазины для коренных малочисленных народов Севера, которые ведут кочевой образ жизни.

Ямальский район, Юлия Фролова

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