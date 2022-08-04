В Ноябрьске мотоциклист погиб, столкнувшись с погрузчиком на встречке

Правоохранители раскрыли подробности ДТП в Ноябрьске, в котором погиб мотоциклист. Трагедия произошла 3 августа 2022 года около 11:50.

По предварительным данным ГИБДД по ЯНАО, мотоциклист выехал на встречку.

«На Центральном проезде промзоны водитель мотоцикла «BAJAJ» допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущемся фронтальным погрузчиком. В результате ДТП водитель мотоцикла «BAJAJ» скончался на месте»,– рассказали в Госавтоинспекции.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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