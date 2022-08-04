Клава Кока, «Любэ» и городское чаепитие – власти раскрыли программу 50-летия Надыма

В день 50-летия Надыма в 2022 году горожан поздравит Клава Кока, а также власти пригласили певицу Валерию и группу «Любэ». Праздник отмечают в первые выходные сентября. О том, чем планируют власти удивить надымчан и гостей праздника, рассказал 3 августа глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

Он рассказал, что планируется общегородское чаепитие. «Это будет наша новая традиция. Мы назвали его «Самовар-фест», праздник надымского гостеприимства. Идея такая – чтобы за столами люди могли попить чайку на большой нашей юбилейной площади. Для этого будут самовары большие»,– уточнил глава.

Этот чаепитие, по задумке властей, будет интересно людям старшего возраста. «Будут мероприятия для ветеранов – им будет посвящён второй день празднования, 3 число. Не зря бренд праздника – «Надым – город первых». Тут и «самовар-фест2, и лазерное шоу, и янтарное шоу. Мы в этом году задействуем озеро, будет водное шоу, фаер – шоу, ходулисты, будет маскарад, наше шествие. Хотим посвятить его истории города, где представим наши предприятия, которые сделали этот город, сделали Ямал сильным. Ждём горожан. Хотим, чтобы это был не праздник для горожан, а праздник горожан, чтобы каждый мог принять участие»,– раскрыл некоторые мероприятия программы г-н Жаромских.

Молодёжь должна порадовать певица Клава Кока 2 сентября.

На 1 сентября запланировал творческий вечер артиста Сергея Перегудова, который родился в Надыме.

Концерты ««Любэ» и Валерии должны пройти 3 сентября.

По словам г-на Жаромских, более полутысячи артистов будут участвовать в праздничных мероприятиях.

Надым, Наталья Ефремова

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