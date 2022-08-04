В Тазовской тундре утонули две девочки-подростка, не умевшие плавать (ВИДЕО)

В Тазовской тундре утонули две девочки-подростка. Трагедия произошла днём 3 августа 2022 года. Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Известно, что девочки пошли на реку вместе с подругами. Подруги видели, что тонувшим нужна помощь, но, к сожалению, не смогли вытащить из воды девочек, так как не умеют плавать.

Погибшим 14 и 15 лет.

«По предварительным данным следствия, девочки совместно со своими несовершеннолетними подругами отправились искупаться в реке Марета-Яха, протекающей в 500 метрах от их стойбища. Во время купания, не обладая навыками плавания, они зашли в воду далеко от берега, в результате чего утонули. Подруги их спасти не смогли, так как не умеют плавать. Тела утонувших извлекли из реки местные жители»,– рассказали в следственном управлении СК Ямала.

На место происшествия незамедлительно вылетела следственно-оперативная группа.

Решение о возбуждении дела или отказе от возбуждения пока не принято.

Тазовский район, Юлия Фролова

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