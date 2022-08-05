В Ноябрьске горит мусорный полигон

В Ноябрьске 5 августа 2022 года горит мусорный полигон. Площадь возгорания – порядка 1000 кв.м., сообщают в пресс-службе управления МЧС ЯНАО. Возгорание зафиксировали в 14:14.
«На месте от МЧС работают 4 автоцистерны, водовозка, 17 человек личного состава. Муниципалитет предоставил для тушения возгорания спецтехнику»,– уточнили в управлении МЧС.
Ноябрьск, Наталья Ефремова
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